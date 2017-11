Paukenschlag bei Borussia Dortmund! Pierre-Emerick steht nicht im Kader für das Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr).

Eine prominente Person fehlte, als sich Borussia Dortmund am Donnerstagabend per Flieger auf den Weg machte von Dortmund nach Stuttgart, wo am Freitagabend (20.30 Uhr/live in unserem Ticker) das Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart ansteht: Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang war nicht dabei – aus disziplinarischen Gründen, wie es auf Nachfrage vom BVB hieß.