Im Dezember und Januar werden in den Revier-Städten wieder die Hallenstadtmeisterschaften ausgetragen. Viele Termine stehen bereits fest. Hier eine Übersicht.

22.12.

Lünen in der Rundsporthalle an der Kurt-Schumacher-Straße

23.12.

Lünen in der Rundsporthalle an der Kurt-Schumacher-Straße

26.12.

Haltern

29.12.

Vorrunde Dortmund (Halle Huckarde, Halle Nette, Halle Nord, Halle Renninghausen, Halle Wellinghofen, Halle Aplerbeck)

Vorrunde Gelsenkirchen in der Sporthalle "Am Schürenkamp"

Vorrunde Mülheim

Herner Mitternachtscup der DJK Spvgg. Herten

30.12.

Vorrunde Dortmund (Halle Huckarde, Halle Nette, Halle Nord, Halle Renninghausen, Halle Wellinghofen, Halle Aplerbeck)

Vorrunde Mülheim

2.1.

Vorrunde Gelsenkirchen in der Sporthalle "Am Schürenkamp"

3.1.

Vorrunde Gelsenkirchen in der Sporthalle "Am Schürenkamp"

4.1.

Duisburg - Sporthalle an der Krefelder Strasse

Endrunde Gelsenkirchen in der Sporthalle "Am Schürenkamp"

5.1.

Bottrop in der Halle an der Berufsschule

Zwischenrunde Dortmund in den Hallen in Wellinghofen, Renninghausen, Huckarde und Nord

Duisburg - Sporthalle an der Krefelder Strasse

Essen Qualifikation in der Halle Nord in Bergeborbeck

Endrunde Gelsenkirchen in der Sporthalle "Am Schürenkamp"

6.1.

Bottrop in der Halle an der Berufsschule

Zwischenrunde Dortmund in den Hallen in Wellinghofen, Renninghausen, Huckarde und Nord

Duisburg - Sporthalle an der Krefelder Strasse

Essen Qualifikation in der Halle Süd in Werden

Essen Qualifikation in der Halle Nord in Bergeborbeck

Endrunde Gelsenkirchen in der Sporthalle "Am Schürenkamp"

Wuppertal in der Uni-Halle

Endrunde Mülheim

7.1.

Bottrop in der Halle an der Berufsschule

Essen Qualifikation in der Halle Süd in Werden

Essen Qualifikation in der Halle Nord in Bergeborbeck

Traditionsmasters in Mülheim in der RWE-Halle

Wuppertal in der Uni-Halle



12.1.

Endrunde Dortmund in der Helmut-Körnig-Halle

13.1.

Endrunde Dortmund in der Helmut-Körnig-Halle

Vorrunde Essen in der Halle Nord in Bergeborbeck

Vorrunde Essen in der Halle Süd in Werden

Vorrunde Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle

14.1.

Vorrunde Essen in der Halle Nord in Bergeborbeck

Vorrunde Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle

20.1.

Zwischenrunde Essen in der Halle "Am Hallo"

21.1

Zwischenrunde Essen in der Halle "Am Hallo"

27.1.

Endrunde Essen in der Halle "Am Hallo"

28.1.

Endrunde Essen in der Halle "Am Hallo"

Endrunde Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle