Es läuft bei ihm. Amine Harit hat bei Schalke 04 den Sprung zum Stammspieler gepackt und sich in die Herzen der Fans gedribbelt.

Mit Marokkos Nationalteam hat der 20-Jährige die Qualifikation für die WM 2018 in Russland geschafft. Wir haben ihm drei Fragen gestellt.

Amine Harit, wie war die Feier mit den marokkanischen Nationalelf-Kollegen nach dem 2:0-Sieg über die Elfenbeinküste?

Die Party war unglaublich. Der Verbands-Präsident war da, unser Trainer und sogar Spieler, die diesmal nicht im Kader standen. Wir haben richtig gefeiert – aber ohne Alkohol.

Sie haben erst für die französische Junioren-Nationalelf gespielt, sich dann aber vor wenigen Monaten dazu entschieden, für Marokkos A-Team aufzulaufen. Was passiert, wenn Marokko bei der WM auf Frankreich trifft?

Frankreich ist auch mein Land. Die Franzosen haben Pogba, Dembélé – überragende Spieler. Ich hoffe, dass wir auf sie treffen. Wir haben auch gute Fußballer. Ich glaube, wir könnten Frankreich schlagen.

In der Nationalmannschaft mussten Sie wegen Bauchmuskel-Problemen passen. Sind Sie fit für Schalkes Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV?

Ich bin zu 100 Prozent fit. Bei mir ist alles okay, ich bin happy. Ein Sieg über Hamburg kann uns schon für das Derby in Dortmund beflügeln.