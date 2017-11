Sven Mislintat machte sich beim BVB als Talent-Entdecker einen Namen. Nun aber droht der BVB ihn zu verlieren.

Borussia Dortmund droht ein namhafter Verlust in seiner sportlichen Leitungsebene: Nach einem Bericht des Portals ESPN FC will der FC Arsenal Dortmunds Talentspäher Sven Mislintat als Chefscout verpflichten, dem Kicker zufolge sollen die Gespräche weit fortgeschritten sein.

Heftiger Streit mit Ex-Trainer Thomas Tuchel

Mislintat arbeitet seit 2007 für den BVB. Lange Jahre war er Chefscout und maßgeblich beteiligt an den Transfers von Raphael Guerreiro, Ousmane Dembélé oder Pierre-Emerick Aubameyang. Auch deshalb genießt der 45-Jährige, der eng mit Sportdirektor Michael Zorc zusammenarbeitet, in der Branche einen exzellenten Ruf. 2016 wurde er in Dortmund zum "Leiter Profifußball" befördert. Vorausgegangen war ein heftiger Streit mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel, der sich am geplatzten Transfer des Spaniers Oliver Torres entzündet hatte – Tuchel verbannte Mislintat daraufhin vom Trainingsgelände.

Schon mehrfach versuchten andere den Klubs, den 45-Jährigen zu verpflichten: Der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf wollten ihn als Sportdirektor, der FC Bayern München als Kaderplaner. Stets blockte der BVB ab, erst vor wenigen Monaten wurde Mislintats Vertrag bis 2021 verlängert. Nun aber könnte es doch zum vorzeitigen Abschied kommen. Mislintat selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, auch der BVB gab keinen Kommentar ab.