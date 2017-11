Keine guten Nachrichten aus England: Jürgen Klopp (50), Trainer des FC Liverpool, befindet sich im Krankenhaus. Das gab der Premier-League-Klub am Mittwoch bekannt.

Das heutige Training des FC Liverpool findet ohne Jürgen Klopp statt. Der ehemalige Meister-Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus begeben. Am Abend soll der 50-Jährige die Klinik nach ersten Angaben der Vereinsverantwortlichen aber wieder verlassen können.

Klopp soll sich schon am Dienstagabend unwohl gefühlt haben

Klopp werde sich in den nächsten Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen, die Aufschluss über seine Beschwerden geben sollen. Woran der Reds-Trainer aktuell leidet, wurde nicht kommuniziert. Der FC Liverpool bat darum, die Privatsphäre des 50-Jährigen und seiner Familie im Krankenhaus zu respektieren.

Laut der Zeitung "The Telegraph" soll sich Klopp bereits am Dienstagabend unwohl gefühlt haben. Er hatte sich demnach zunächst bei den medizinischen Betreuern der Reds krankgemeldet, die ihm dann jedoch weitere Untersuchungen empfahlen. Ob er am Samstag im Heimspiel gegen den FC Southampton auf der Bank sitzen kann, war ebenfalls unklar. Im Februar 2016 verpasste der ehemalige BVB-Erfolgstrainer aufgrund einer Blinddarm-Operation das Spiel gegen den FC Sunderland.

Sportlich lief es für Klopp in den letzten Wochen deutlich besser. Nach einem schwachen Start hat sich Liverpool sowohl in der Meisterschaft als auch international stabilisiert. In der Liga belegt der englische Traditionsverein einen soliden fünften Platz. Der FC Chelsea liegt nur drei Punkte vor den Reds. In der Champions League steht der Klopp-Klub in der Gruppe E nach vier Spieltagen auf dem ersten Platz vor dem FC Sevilla, Spartak Moskau und NK Maribor. Bis zum Achtelfinale fehlt nur noch ein Sieg.