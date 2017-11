Beim BVB ist die Personalsituation vor dem Spiel in Stuttgart gut – auch weil ein lange Verletzter wieder bei voller Kraft ist.

Blendend gelaunt betritt Peter Bosz kurz nach 14 Uhr den Presseraum im Signal-Iduna-Park. Die gute Laune des Trainers von Borussia Dortmund mag auch daher rühren, dass die Länderspielpause, die am Freitag mit dem Spiel des BVB beim VfB Stuttgart zu Ende geht, den Dortmundern recht gelegen kam.

Sie unterbrach eine Serie von vier Bundesligaspielen ohne Sieg – und ermöglichte dem Trainer endlich einmal über einen längeren Zeitraum hinweg die Arbeit mit seinen Spielern. „Anders als beim letzten Mal, als nur sechs Spieler da waren, konnten wir dieses Mal mit zwölf, 13 Spielern trainieren“, sagte Bosz. Denn Spieler, die sonst weite Reisen auf sich nehmen wie Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Shinji Kagawa und Nuri Sahin blieben in Dortmund, auch Julian Weigl war nicht zur Nationalmannschaft eingeladen. „Wir haben viele defensive Sachen und auch offensive Sachen trainieren können“, erzählt der Trainer. „Vielleicht kommt daher die gutes Laune.“

Toprak steigt Donnerstag wieder ein

Ein wenig aber könnte sie auch damit zu tun haben, dass diese Pause – anders als so oft in der Vergangenheit – dem BVB keine personellen Hiobsbotschaften brachte: Kein Spieler hat sich im Dienste der Nationalmannschaft gravierende Blessuren eingehandelt. „Ömer Toprak hat eine leichte Knieverletzung, aber er kann schon morgen wieder trainieren“, berichtet Bosz. Dann werden auch jene Spieler wieder einsteigen, die besonders lang oder weit unterwegs waren – wie Mahmoud Dahoud, der am Dienstagabend für die U21-Nationalmannschaft 90 Minuten in Israel spielte.

Es fehlen dann nur noch die Langzeitverletzten Marco Reus (Kreuzband-Teilriss), Lukasz Piszczek (Außenband-Anriss), Erik Durm (Hüft-OP) und Sebastian Rode (Stressreaktion am Schambein). André Schürrle ist nach diversen Verletzungen wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, spielte bei einem geheimen Test gegen den VfL Bochum (4:2) durch und erzielte zwei Tore. „Er hat gezeigt, dass er das durchhalten kann und ist auch in der Liga bereit für 90 Minuten.“