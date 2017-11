Australien hat als vorletztes Nationalteam das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gelöst.

Die "Socceroos" gewannen das Rückspiel am Mittwoch in den interkontinentalen Playoffs gegen Honduras mit 3:1. Das Hinspiel in Honduras endete 0:0.

Mann des Tages im ANZ Stadium in Sydney war Mile Jedinak. Der australische Mannschaftskapitän schoss alle drei Tore, davon zwei per Strafstoß. In der Nachspielzeit gelang Maynor Figueroa der honduranische Ehrentreffer. Der Bochumer Robbie Kruse, der wegen Kniebeschwerden das Hinspiel verpasste, wurde in der 77. Minute eingewechselt. Matthew Leckie von Hertha BSC Berlin spielte durch.

Für den Bochumer Flügelstürmer Kruse könnte es im Sommer die erste WM-Teilnahme werden. 2014 in Brasilien musste er aufgrund eines Kreuzbandrisses verletzt zuschauen. Australien qualifizierte sich zum insgesamt fünften Mal für eine WM-Endrunde. Es ist die vierte Teilnahme in Folge.