Nur 36.984 Zuschauer fanden am Dienstagabend den Weg ins Kölner Stadion, um das Testspiel zwischen Deutschland und Frankreich live mitzuerleben. Vor dem Fernseher war das Interesse groß.

Im Schnitt 9,25 Millionen Fußballfans haben am Dienstagabend in der ARD die Liveübertragung des Länderspiels zwischen Weltmeister Deutschland und Frankreich verfolgt. Das 2:2 in Köln erzielte damit einen Marktanteil (MA) von 30,2 Prozent. Die Vorberichterstattung im Ersten verfolgten ab 20.15 Uhr 5,76 Millionen Zuschauer (MA: 22,6).