Der SC Hassel wird auch in der Halle nicht mehr spielen. Bei der gestrigen Auslosung der Zwischenrunde blieb daher ein Platz frei

Im vergangenen Januar hat der SC Hassel noch bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft triumphiert. Strahlend und jubelnd präsentierte der Oberligist mit seinem damaligen Trainer Thomas Falkowski den Pokal. Alles vorbei. Der Verein hat seine Mannschaft vor zwei Wochen zurückgezogen und tritt nun auch bei der Hallen-Stadtmeisterschaft nicht an. „Wir haben diese Woche nochmal miteinander gesprochen“, so der Kreisvorsitzende Christian Fischer bei der Gruppenauslosung. „Aber der SC Hassel hat abgesagt.“

Damit ist für die Titelkämpfe, die am 27. Dezember im Sportzentrum Schürenkamp beginnen und mit dem Finaltag am 6. Januar beendet werden, ein Platz in der Setzliste für die Zwischenrunde frei geworden. Die Macher des Turniers entschieden sich aber dazu, keine andere Mannschaft in die Setzliste aufzunehmen. Stattdessen kommen nun nicht wie bisher geplant zwei Gruppenzweite aus den sechs Vorrundengruppen in die Zwischenrunde, sondern es werden die besten drei Gruppenzweiten weiterkommen.

Die Vorrunde, in denen sich die Kreisligisten untereinander messen, ist längst ausgelost (die WAZ berichtete). Seit dem Dienstagnachmittag steht nun aber auch fest, wie es am Schürenkamp ab dem 2. Januar mit der Zwischenrunde weiter geht.

Es wird dabei vier Zwischenrunden geben, für die die überkreislich spielenden Mannschaft aus Gelsenkirchen vor der Auslosung gesetzt waren. Die zwei Ausnahmen: Die U 23 des FC Schalke 04 aus der Oberliga wird nicht an der Stadtmeisterschaft teilnehmen, der Oberligist SC Hassel verzichtet auf die Titelverteidigung.

Und so sehen die Gruppenköpfe der Zwischenrunden-Gruppen aus:

Gruppe 1: Viktoria Resse, Westfalia 04

Gruppe 2: SV Horst 08, Freilos für den eigentlich gesetzten SC Hassel

Gruppe 3: YEG Hassel, Genclerbirligi Resse

Gruppe 4: SSV Buer, Erler SV 08

Jede dieser Gruppen wird mit vier Mannschaften spielen. Die neun noch fehlenden Teams werden die Sieger aus den sechs Vorrunden sein, dazu kommen noch die drei besten Gruppenzweiten.

Aber es gibt nicht nur die Hallenstadt-Meisterschaft für Erste Mannschaften, sondern auch wie im vergangenen Jahr einen Wettbewerb für Zweitmannschaften und einen Wettbewerb für Damen-Teams.

In Zahlen bedeutet das: Von den 57 Vereinen, die in Gelsenkirchen zum Fußballkreis zählen, werden in allen drei Wettbewerben 66 Mannschaften am Start sein. Im vergangenen Winter waren rund 4000 Menschen während der Turniertage in der Halle, davon 2500 zahlende Zuschauer. Diese Zahl würden die Veranstalter diesmal gerne toppen. Am Finaltag wünschen sie sich ein mit 800 Fans ausverkauftes Haus.