Andreas Wiegel, Mittelfeldspieler vom Zweitligisten MSV Duisburg, wurde in Straubing am Innenband operiert. Der Kreuzband-Teilriss wird konservativ behandelt.

Duisburgs Mittelfeldspieler Andreas Wiegel (26) ist heute bei Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn in Straubing am Knie operiert worden. Wiegel hatte sich vor wenigen Tagen im Training einen Innenbandriss und eine Kreuzbandverletzung zugezogen. Der Innenbandriss wurde operativ behoben. Der Teilriss am Kreuzband soll dagegen konservativ behandelt werden, was die Aussichten, dass Wiegel in dieser Saison noch einmal auflaufen kann, vergrößert.

Am Mittwoch soll Andreas Wiegel wieder nach Duisburg zurückkehren. „Eine Operation ist nie eine schöne Sache, aber die Info, dass alles gut gelaufen ist, freut uns natürlich vor allem für Andy“, so MSV-Manager Ivica Grlic. Der frühere Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina hofft, dass Wiegel schnell wieder fit wird. „Wir drücken ihm die Daumen, dass er schnell wieder gesund wird. Ich bin sicher, dass er uns in dieser Saison auf dem Weg zum Ziel Klassenerhalt noch weiterhelfen wird.“