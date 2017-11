Die Spieltage 20 und 21 der Regionalliga West sind terminiert. Es sind gleichzeitig die letzten im Kalenderjahr 2017.

Die U23 von Borussia Dortmund wird also das Kalenderjahr 2017 in der Regionalliga West beenden. Das Heimspiel gegen den Aufsteiger Westfalia Rhynern findet am Sonntag den 17. Dezember, genau eine Woche vor Heiligabend im Stadion Rote Erde statt. Auch das letzte Spiel von Rot-Weiss Essen wurde verlegt. Das Gastspiel in Köln wird Freitagabends um 19 Uhr in der Domstadt stattfinden.

Die Ansetzungen in der Übersicht:

20. Spieltag:

Freitag, 08. Dezember, 19.30 Uhr:

Borussia Mönchengladbach II - TuS Erndtebrück

Samstag, 09. Dezember, 14 Uhr:

Viktoria Köln - SC Wiedenbrück

SG Wattenscheid 09 - Borussia Dortmund II

Westfalia Rhynern - Fortuna Düsseldorf II

SC Verl - Rot-Weiß Oberhausen

SV Rödinghausen - Alemannia Aachen

Rot-Weiss Essen - KFC Uerdingen

Sonntag, 10. Dezember, 14 Uhr:

FC Wegberg-Beeck - Wuppertaler SV

Bonner SC - 1. FC Köln II

21. Spieltag:

Freitag, 15. Dezember

Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II

1. FC Köln II - Rot-Weiss Essen beide 19 Uhr

KFC Uerdingen - FC Wegberg-Beeck 19.30 Uhr

Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr:

TuS Erndtebrück - SC Verl

Wuppertaler SV - Wattenscheid 09

SC Wiedenbrück - Bonner SC

Alemannia Aachen - Viktoria Köln

Rot-Weiß Oberhausen - SV Rödinghausen

Sonntag, 17. Dezember, 14 Uhr:

Borussia Dortmund II - Westfalia Rhynern