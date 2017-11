Fußball-Zweitligist Union Berlin muss vorerst verletzungsbedingt auf drei wichtige Spieler verzichten.

Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, stehen Kenny Prince Redondo, Fabian Schönheim (beide Knieverletzung) und Michael Parensen (Wadenbein) ihrem Trainer Jens Keller in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung. So auch am Samstag (13.00 Uhr/Sky), wenn die Berliner in der Liga zum 1. FC Heidenheim reisen.

Offensivspieler Redondo, der am Donnerstag operiert wird, und Defensivallrounder Parensen hatten sich im Training verletzt. Der frühere Bundesligaprofi Schönheim (Kaiserslautern, Mainz) hatte sich seine Blessur bereits vor der Länderspielpause zugezogen.