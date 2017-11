Dem Oberligisten VfB Homberg ist ein echter Transfercoup gelungen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen kann sich über einen hochkarätigen Winter-Neuzugang freuen.

Der VfB Homberg hat am Monatagabend seine erste Neuverpflichtung für die Winterpause 2017/2018 bekanntgeben: Mit Danny Rankl kommt ein Torjäger an den Rheindeich, der in den letzten Jahren in der Oberliga Niederrhein für Furore gesorgt hat.

Für den KFC Uerdingen, den TV Jahn Hiesfeld und den SV Sonsbeck erzielte er in knapp 150 Spielen 93 Treffer. Im Vorjahr war er als erfolgreichster Knipser der Uerdinger entscheidend an deren Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga beteiligt. Er verließ den Verein aber in Richtung des Landesligisten SV Sonsbeck, weil er als Regionalliga-Akteur Beruf und Fußball nicht unter einen Hut hätte bringen können.

VfB-Trainer Stefan Janßen freut sich über den Neuzugang: „Ich bin unseren sportlichen Leitern Wolfgang Graf und Frank Hildebrandt dankbar, dass sie diesen Transfer realisiert haben. Danny Rankl ist ein Stürmer, der uns nicht nur menschlich, sondern auch sportlich weiterbringen wird.“

In der laufenden Landesliga-Saison erzielte Rankl alleine neun der insgesamt 19 Sonsbecker Treffer.

Danny Rankls Bilanz nach Vereinen (Quelle: transfermarkt.de):

TV Jahn Hiesfeld: 78 Spiele, 45 Tore

KFC Uerdingen: 47 Spiele, 30 Tore

SV Sonsbeck: 39 Spiele, 28 Tore