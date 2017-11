Der FSV Duisburg verpasste durch ein 2:2-Remis gegen Schlusslicht Viktoria Buchholz den Sprung auf Platz eins der Landesliga Gruppe 2. Trainer Rene Lewejohann war nach dem Spiel alles andere als begeistert.

Dabei störte "Lewe" neben der unterirdischen Leistung seiner Mannschaft, die dennoch seit neun Pflichtspielen ohne Niederlage ist, auch die die Leistung des Schiedsrichters.

Wieder einmal - zum vierten Mal in dieser Saison - flog mit Nasrullah Dedemen ein Spieler des FSV frühzeitig vom Platz. Nach 26 Minuten kassierte Dedemen die Rote Karte. "Die Schiedsrichter-Leistung war an diesem Tag unterste Schublade. Uns werden zwei glasklare Elfmeter verweigert. Die Rote Karte war ein Unding. Nach dem Spiel kam der Schiri zu mir und entschuldigte sich. Er sagte, er hätte nicht seinen besten Tag erwischt. Wo sind wir denn hier? Dafür kann ich mir dann auch nichts mehr kaufen. Das habe ich ihm auch so gesagt", erklärt der 33-jährige Ex-Profi. Lewejohann fügt hinzu: "Ich war jetzt 15 Spieltage lang still und habe das alles nur beobachtet. Jetzt muss ich leider sagen, dass ich das Gefühl habe, dass bei unseren Spielern mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn der FSV Duisburg ein Foul begeht, werden einfach schneller Karten gezückt als bei anderen Klubs. Warum auch immer. Das wissen nur die Unparteiischen."

Die Duisburger kassierten in dieser Saison schon vier Platzverweise. Lewejohann merkt an, dass er nach Foulspielen an seinen Schützlingen in dieser Saison auch schon auf vier Leistungsträger - Bora Karadag, Emir Alic, Nasrullah Dedemen, Ali Basaran - mehrere Wochen verzichten musste. Lewejohann: "Da waren böse Dinger dabei. Der eine wurde rüde von den Beinen geholt, der andere gegen die Bande gecheckt - einen Platzverweis gab es aber für keines dieser Fouls. Komisch."

Nichtsdestotrotz: Auch Lewejohann weiß, dass seine Mannschaft einen Gegner wie Buchholz beherrschen muss. Selbst wenn der Referee einen schlechten Tag erwischt haben sollte. "Wir waren auf den Gegner vorbereitet. Buchholz hat all das gemacht, was ich den Jungs vor dem Spiel gesagt habe. Es war ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Denn die erste Halbzeit war einfach unterirdisch und wir können froh sein, dass wir unfallfrei in die Kabine gekommen sind. Wir sind noch lange keine Weltmeister. Wir müssen für unsere Ziele noch eine Schippe drauflegen", betont Lewejohann.