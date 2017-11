Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach den erfolgreichen Play-Off-Spielen gegen Griechenland (4:1, 0:0) zum fünften Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Wir haben mit dem 37-jährigen ehemaligen Bundesligaprofi (FC St. Pauli, Werder Bremen, FSV Mainz 05) Ivan Klasnic über die WM-Teilnahme der Kroaten und deren Chancen in Russland gesprochen.

Klasnic absolvierte zwischen 2004 und 2011 41 Länderspiele (12 Tore) für Kroatien und gehörte bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal, 2008 in Österreich/Schweiz sowie bei der Weltmeisterschaft in Deutschland zum kroatischen Aufgebot.

Vor wenigen Wochen unterzog sich Klasnic bereits zum dritten Mal einer Nieren-Transplantation.

Ivan Klasnic, wie geht es Ihnen gesundheitlich?

Ich fühle mich sehr gut und hoffe, dass das auch so bleibt.

Wie erleichtert sind Sie, dass Kroatien die Play-Offs erfolgreich gemeistert hat?

Natürlich freue ich mich. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich damit gerechnet habe. Auch wenn ich viel mehr Gegenwehr der Griechen erwartet hätte – vor allem im Hinspiel. In Piräus haben meine Landsleute dann einfach ihren Job gemacht und sich das Ticket nach Russland verdientermaßen gesichert.

Was ist für die gut besetzte kroatische Mannschaft um Superstar Luka Modric bei der WM 2018 drin?

Wir sollten jetzt auf dem Teppich bleiben. In Kroatien ist die Euphorie schnell groß. Klar, wir haben eine gute Mannschaft. Aber Deutschland, Frankreich, England, Brasilien, Argentinien sind dann doch noch andere Kaliber.

Sie haben sieben Jahre bei Werder Bremen verbracht. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in der Bundesliga ein?

Sie ist sehr angespannt. Die Mannschaft benötigt endlich einen Hau-Ruck-Effekt. Nach elf Spielen ohne Sieg zu sein, das ist schon hart. Ich drücke Werder natürlich die Daumen.

Werder-Manager Frank Baumann sprach in den letzten Tagen Florian Kohfeldt als Cheftrainer das Vertrauen aus - zumindest bis zur Winterpause. Eine gute Entscheidung?

Das hoffe ich doch.