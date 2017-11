Der SV Horst 08 konnte seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga verteidigen. Unter anderem dank eines Tores von Spielertrainer Alexander Thamm.

Nach den Niederlagen gegen Sodingen (0:3) und in Marten (1:2) haben die Schwarz-Weißen zu alter Stärke zurückgefunden. Sie fertigten den SV Hilbeck mit einem auch in der Höhe verdienten 4:0-Sieg ab. „Wir sind froh, dass wir wieder gewonnen haben“, sagte Trainer Jens Grembowietz. „Diese drei Punkte sind sehr gut für den Kopf.“

Der Gast aus dem Kreis Soest hatte nur zu Beginn der Partie etwas zu bieten. Er agierte dabei mutig, hatte aber keinen zählbaren Erfolg. In dieser Phase merkte man den Horstern deutlich die Verunsicherung nach den vorangegangen Misserfolgen an. Aber sie fingen sich schnell, je länger die Partie dauerte. Die letzte halbe Stunde der ersten Halbzeit und die gesamte zweite Hälfte gehörte ihnen. Der Spitzenreiter gab klar den Ton an.

Der Dosenöffner war das 1:0 durch Spielertrainer Alexander Thamm, der erstmals in der Startformation stand. Er traf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld (30.). Kurz darauf erhöhte Tolga Cengelcik mit einem verwandelten Handelfmeter bereits auf 2:0 (35.). Danach war auch die letzte Handbremse gelöst.

Trotzdem fielen die beiden letzten Treffer erst in der Schlussphase des vorgezogenen Spiels. Das 3:0 durch André Töppler kam nach Vorarbeit von Cedrick Hupka und Alexander Thamm (77.) zustande. In der Nachspielzeit sorgte Johannes Sabah schließlich für den 4:0-Endstand. Vorausgegangen war erneut ein Zuspiel von Cedrick Hupka. Kurz vor diesen beiden Toren für Horst hatte ein Gäste-Akteur nach einem Foul an Samir Bouacharia die Rote Karte gesehen (73.).

Horst jetzt bei SW Wattenscheid 08



„Es hat diesmal einen Riesenspaß gemacht, den Jungs zuzuschauen“, resümierte Jens Grembowietz. „Ein Kompliment an die gesamte Mannschaft.“

Am kommenden Sonntag müssen die Horster bei SW Wattenscheid 08 antreten. Dort werden die Tabellenführer der Landesliga dann vor einer vermutlich deutlich höheren Hürde stehen als noch an diesem Wochenende beim letztlich doch mühelosen 4:0-Heimsieg gegen den SV Hilbeck.