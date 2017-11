Der 1. FC Kaan-Marienborn führt die Tabelle der Oberliga Westfalen mit neun Zählern Vorsprung an. RevierSport erklärt, was zum Beispiel Ralf Rangnick damit zu tun hat.

Bereits 30 Punkte konnte sich der 1. FC Kaan-Marienborn in dieser Spielzeit in der Oberliga Westfalen erspielen. Das langt bisher allemal für die Tabellenführung. Ganze neun Zähler Vorsprung hat das Team aus dem Siegerland auf den ärgsten Verfolger ASC 09 Dortmund, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Dennoch ist die Bilanz der Elf von Ex-Bundesliga-Profi Thorsten Nehrbauer nicht zu schmälern. Erst einmal ging die Mannschaft als Verlierer vom Platz – beim 1:3 bei Eintracht Rheine am ersten Spieltag.

Vom Aufstieg wolle man in Kaan-Marienborn aber nichts wissen, machte Nehrbauer deutlich. Dass der Aufstieg in die Regionalliga West in dieser Saison aber ein relevantes Thema sein könnte, ist dennoch nicht wegzudenken. Der 39-jährige Trainer, der seit 2014 bei den Rot-Weißen im Amt ist, betont aber bescheiden: „Wir schauen von Woche zu Woche. Wir haben uns zu einem gestandenen Oberligisten entwickelt und versuchen immer besser zu werden. Auf unserer Flagge steht ganz klar der Siegerländer Weg."

In seinem zweiten Jahr als Oberligist hat der 1. FC Kaan-Marienborn zwar noch wenig Erfahrung mit höherklassigem Fußball, vom Trainer allerdings kann man dies nicht behaupten. Nehrbauer, der bereits für den 1. FSV Mainz 05 und Hannover 96 in der Zweiten Bundesliga sowie für Bayer 04 Leverkusen und 96 in der Bundesliga tätig war, weiß, wie der Hase läuft.

Die Zeit als Profi habe dem 39-Jährigen für seine Karriere als Trainer viel mitgegeben: „Ich versuche meinen Spielern meine Erfahrungen aus 20 Jahren Profifußball zu vermitteln. Ich habe viele Trainer gehabt, von denen ich sicherlich eine Menge gelernt habe.“ Zu den prägendsten Fußball-Lehrern gehören laut diesem Ralf Rangnick, Horst Ehrmantraut und der bereits verstorbene Wolfgang Frank, der auch Jürgen Klopp trainiert hatte.