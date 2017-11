Am Rande der 0:1-Niederlage des FC Kray gegen die SF Niederwenigern kam es zu einer unschönen Szene nach Abpfiff.

Die Gemüter erhitzten schon während der 90 Minuten Spielzeit das eine oder andere Mal - nicht zuletzt auch aufgrund der Leistung des Schiedsrichtergespanns um Schiedsrichter Robin Braun. Immer wieder forderten die Zuschauer beider Fanlager eine härtere Gangart des Schiedsrichters – auch Krays Trainer Muhammet Isiktas nimmt sich davon nicht aus.

"Ich bin im Normalfall kein Kritiker des Schiedsrichters“, erklärt Isiktas nach dem Spiel, „aber objektiv betrachtet: Niederwenigern hat getreten, gemacht, getan. Eine gesunde Härte gehört zum Fußball dazu, aber manchmal war das überhart und dafür gab es nicht mal eine Karte. Wir haben für fast jede Berührung eine Gelbe Karte bekommen. Das fand ich nicht optimal. Im Endeffekt kann aber auch der Schiedsrichter nichts für unsere Niederlage.“

Provokationen vor der Umkleidekabine

Nach Abpfiff kochten die Emotionen dann erneut bei einem Anhänger des FC Kray über. Vor der Kabine der Gäste aus Hattingen pöbelte und polterte der Zuschauer los, als gäbe es kein Morgen mehr. Beleidigungen und Drohungen flogen den Spielern der Gästemannschaft nur so um die Ohren. "Verpisst euch" war noch die harmloseste Beschimpfung. Nur mit Mühe konnte der Betreuerstab aus Hattingen den aufgebrachten Mann beruhigen und eine handfeste Auseinandersetzung mit den Spielern verhindern, ehe der Ordnungsdienst dazu stoß.

Auch die Spieler der Sportfreunde verhielten sich in der Situation wenig deeskalierend, beim Gang in die Kabine provozierten sie den Mann mit lauten "Derbysieger! Derbysieger!"-Gesängen und der Frage, wie das Spiel ausgegangen ist. Was genau der Auslöser für diese Auseinandersetzung war, das ist unklar.