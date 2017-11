Die Auswärtspartie für SW Eppendorf ging erfolglos vonstatten.

Die TuS Kaltehardt bezwang Eppendorf mit 3:1.

Kaltehardt nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Hendel, Braun, Küsgen und Löhken statt Reiß, Henning, Machholz und Basra. Auch SW Eppendorf tauschte auf vier Positionen. Dort standen Woischnik, Moukhtari, Tasbas und Behnam-Nejad für Meißner, Strehlau, Kaminsky und Arpe in der Startformation.

75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die TuS Kaltehardt schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Patrick Polanik zum 1:0. Eppendorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Kaltehardt hatte bis zur Pause Bestand. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Davoud Behnam-Nejad für SW Eppendorf aus (50.). Dass die TuS Kaltehardt in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andre Wilde, der in der 80. Minute zur Stelle war. Peter Küsgen stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den Gastgeber her (90.). Nach abgeklärter Leistung blickte die Kaltehardter auf einen klaren Heimerfolg über Eppendorf.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Kaltehardt noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt die TuS Kaltehardt die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SW Eppendorf, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Der Gast bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Am nächsten Sonntag reist Kaltehardt zu Phönix Bochum, zeitgleich empfängt Eppendorf die DJK Wattenscheid.