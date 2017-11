Nichts zu holen gab es für den DJK Adler Riemke bei der DJK Wattenscheid.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 4:2. Wattenscheid ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Beim Aufsteiger standen diesmal Maxellon und Gruner statt Schlüter und Wolf auf dem Platz. Auch Riemke veränderte die Startelf und schickte Gruzlak, Theobald und Wieczorreck für Kienker, Mahmuti und Seyfried auf das Feld.

Dominik Wieczorreck versenkte die Kugel zum 1:0 (9.). 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die DJK Wattenscheid schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Kamil Kokoschka zum 1:1. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Von den beiden Kontrahenten fand Wattenscheid besser in den zweiten Durchgang, zumindest was die Torerfolge anging. Marco Gruner vollendete zur 2:1-Führung (57.). Kokoschka schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (68.). Björn Sprathoff war zur Stelle und markierte das 2:3 des DJK Adler Riemke (81.). Kevin Klinger war es, der kurz vor Ultimo das 4:2 besorgte und die DJK Wattenscheid inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (88.). Am Schluss fuhr die Wattenscheider gegen Riemke auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Die Offensive von Wattenscheid in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 49-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem DJK Adler Riemke gelang dies heute nicht besonders gut. Die DJK Wattenscheid ist seit drei Spielen unbezwungen. Wattenscheid sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon zehn vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Die DJK Wattenscheid macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

Für Riemke sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Der Gast musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der DJK Adler Riemke insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Riemke fällt auf Platz 15 und ist somit auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen. Nächsten Sonntag (14:30 Uhr) gastiert Wattenscheid bei SW Eppendorf, der DJK Adler Riemke empfängt zeitgleich die TuS Heven.