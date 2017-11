Der VfB Günnigfeld ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Der Gast tauschte diesmal zwei Spieler in der Startaufstellung. Für Raymond und Turan standen heute Kriesten und Zejewski auf dem Platz. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit einem Wechsel – Gökhan Turan kam für Marvin Pancke – startete Günnigfeld in Durchgang zwei. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 49. Minute versenkte Kevin Reiser den Ball im Tor der SpVgg Horsthausen. Bei einem Doppelwechsel in der 71. Minute lösten Murat Civak und Marcel Gerresheim die Teamkollegen Benoit Zogo Ayangma und Tim Rduch auf dem Feld ab. In der 73. Minute brachte Turan den Ball im Netz von Horsthausen unter. Vor 100 Besuchern gelang Dennis Kruckow in der 83. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Für das 3:1 des VfB Günnigfeld zeichnete Marvin Fahr verantwortlich (85.). Vasileios Galanis war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und Günnigfeld inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Als Schiedsrichter Andreas Braun (Schwerte) die Begegnung schließlich abpfiff, war die SpVgg Horsthausen vor heimischer Kulisse mit 1:4 geschlagen.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Aufsteigers liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 37 Gegentreffer fing. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Horsthausener auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Horsthausen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile acht zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Wann findet die SpVgg Horsthausen die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den VfB Günnigfeld setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht.

Die Offensivabteilung von Günnigfeld funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 36-mal zu. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den VfB Günnigfeld zu besiegen. Die Saisonbilanz von Günnigfeld sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte die Günnigfelder lediglich drei Niederlagen ein. Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die Tabelle, in der der VfB Günnigfeld auf den zweiten Rang klettert. Nächster Prüfstein für Horsthausen ist der SC Obersprockhövel (Sonntag, 14:30 Uhr). Günnigfeld misst sich am selben Tag mit dem VfL Kemminghausen (14:30 Uhr).