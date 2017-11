Mit leeren Händen endete für den BV Rentfort die Auswärtspartie gegen Vestia Disteln.

Der Gastgeber siegte mit 1:0. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Während bei Disteln diesmal Kruppa, Bartsch und Mahlmeister für Langer, Kolk und Magga begannen, standen bei Rentfort Kyas, Dickmann, Schulte Im Walde und Potratz statt Heer, Schmidt, Kirstein und Strohmeier in der Startelf.

Der Treffer von Philipp Müller in der 36. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung von Vestia. Bis zur ersten personellen Änderung, als Steffen Helten Lars Wulfert ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (67.). Letztendlich hatte Vestia Disteln Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als man die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

An der Hintermannschaft von Disteln ist kaum ein Vorbeikommen, erst zwölfmal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bezirksliga Westfalen 9 weist bis dato einen besseren Wert auf. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der die Distelner ungeschlagen ist. Mit dem Sieg knüpft Vestia an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Vestia Disteln neun Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Disteln behauptet nach dem Erfolg über den BV Rentfort den zweiten Tabellenplatz.

Die Situation bei Rentfort bleibt angespannt. Gegen Vestia kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Trotz der Niederlage bleibt der BV Rentfort auf Platz drei. Als Nächstes steht für Vestia Disteln eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:30 Uhr) geht es gegen Genclerbirligi Resse. Rentfort empfängt parallel die TuS Eichlinghofen.