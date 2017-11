SV Emmerich-Vrasselt war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Während beim SV Emmerich-Vrasselt diesmal Hülsmann, Warthuysen und Landers für Flietel, Geurtsen und Taskiran begannen, standen bei der SpVgg Friedrichsfeld Horstkamp und De Groodt statt Vukancic und Grune in der Startelf.

Friedrichsfeld ging durch Marco Horstkamp in der achten Minute in Führung. Emmerich-Vrasselt brauchte den Ausgleich, aber die Führung der SpVgg hatte bis zur Pause Bestand. In Durchgang zwei lief Moritz Remke anstelle von Florian Wirtz für den SV Emmerich-Vrasselt auf. Finn Müller beseitigte mit seinen Toren (69./75.) die letzten Zweifel am Sieg der SpVgg Friedrichsfeld. Mit dem Schlusspfiff durch Lars Aarts stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen Emmerich-Vrasselt durchgesetzt.

Der SV Emmerich-Vrasselt taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Trotz der Niederlage bleibt der Gastgeber auf Platz 14.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Friedrichsfeld auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Durch die drei Punkte verbessert sich die Friedrichsfelder im Tableau auf die siebte Position. Kommende Woche tritt Emmerich-Vrasselt bei BW Dingden an (Sonntag, 14:30 Uhr), parallel genießt die SpVgg Heimrecht gegen den SC Buschhausen 1912.