Drittligist Sportfreunde Lotte hat das Halbfinale des Westfalenpokals erreicht. Beim 3:2 (2:1)-Sieg am Samstag gegen den Westfalenligisten FC Iserlohn hatte das Team große Mühe.

Der haushohe Favorit schrammte nur knapp an einer Blamage vorbei. Beim 3:2-Erfolg in Iserlohn musste die Mannschaft des neuen Trainers Andreas Golombek bis zum Schlusspfiff zittern. Am Ende wurde das Ziel Halbfinal-Einzug gegen den tapferen Sechstligisten aber erreicht. Dennis Brock (4.), Luka Tankulic (18.) und Bernd Rosinger (79.) trafen für die Sportfreunde. Yannik Marks (8., 85.) hielt den krassen Außenseiter im Spiel.

Trainer Golombek dürfte es verschmerzen können, dass seine Mannschaft Glanz und Souveränität über weite Strecken vermissen ließ. Gegenüber dem 3:2-Sieg in der Meisterschaft bei Rot-Weiß Erfurt veränderte er die Startelf auf sechs Positionen. Die Veränderungen wirkten sich nicht positiv aus. Lotte tat sich trotz des frühen Treffers schwer. Vor allem im ersten Durchgang setzten die Gastgeber immer wieder Nadelstiche. Der Drittligist ließ überraschend viele Chancen zu. Am Ende setzte sich die Qualität der Blau-Weißen aber durch. "Im Pokal geht es immer um das Weiterkommen. Das ist uns gelungen. Wir haben die Hürde genommen und den Job erledigt", gab der Lotte-Trainer zu Protokoll.

Somit kann Golombek seine Ziele im Tecklenburger Land nach wie vor erreichen: "Ich will meinen Job gut ausüben. Das heißt: Den Klassenerhalt schaffen und im Verbandspokal weit kommen. In Lotte wird man sich sicher gerne an die vergangene Pokal-Saison erinnern. Bremen, Leverkusen, 1860 München, alle hatten das Nachsehen gegen die Sportfreunde. Da musste erst Borussia Dortmund kommen. Mit drei Siegen im diesjährigen Westfalenpokal könnte der Klub in der Saison 2018/19 wieder im DFB-Pokal sein. Gegen Iserlohn wollen wir den Anfang machen", hatte der Fußball-Lehrer vor dem Pokalspiel gegenüber RevierSport erklärt.

Auf dem Weg zum Pokalsieg warten noch drei mögliche Gegner auf Lotte. Regionalligist TuS Erndtebrück (2:0 gegen RSV Meinerzhagen) und Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn (2:1 beim SC Herford) haben das Halbfinale ebenfalls erreicht. Um das vierte Ticket streiten sich die Westfalenligisten Spielvereinigung Olpe und die DJK TuS Hordel. Die Partie findet am 25. November statt.