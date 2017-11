Landesligist SV Sodingen hat Innenverteidiger Davide Basile vom TSV Marl-Hüls verpflichtet.

Am Freitagabend besuchte Tim Eibold das Oberligaspiel von Westfalia Herne gegen den FC Brünninghausen. Dort traf er Michael Schrank. Der ehemalige Trainer des TSV Marl-Hüls gratulierte dem Sportlichen Leiter des SV Sodingen zu seinem neuen Spieler. Davide Basile wird ab dem 1.1. 2018 für den SV Sodingen auflaufen.

„Mit Davide ist uns ein echter Transfercoup gelungen“, freute sich Eibold. „Ihm lagen Angebote bis zur Regionalliga vor. Dass er sich dennoch für uns entschieden hat, zeigt mir als Sportdirektor, dass wir beim SVS auf dem richtigen Weg sind.“





Ihm lagen Angebote bis zur Regionalliga vor. Tim Eibold

Bis zum Rückzug der Mannschaft hatte Basile für den TSV Marl-Hüls in der Oberliga gespielt. Sein Trainer dort: Michael Schrank. „Davide ist charakterlich einwandfrei und total zuverlässig. Mit so einem Spieler arbeitet jeder Trainer gerne zusammen“, bestätigte Schrank.

Die Verpflichtung sei auch als Zeichen an die Konkurrenz zu verstehen. „Wir wollen aufsteigen. In der Rückrunde ist für uns noch alles möglich“, sagte Eibold. Freilich beträgt der aktuelle Abstand des Tabellenfünften auf den Spitzenreiter SV Horst-Emscher 08 bereits acht Punkte (bei einem ausgetragenen Spiel weniger). Bereits vor der Saison hatte Sodingen an Basile gebaggert. Jetzt hat es geklappt.