Der 2:1-Triumph über den SC Wiedenbrück am Freitagabend bedeutet für den KFC Uerdingen die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga West. Für Trainer Wiesinger ist es "ein halber Titel."

Nach Abpfiff feierten die Spieler des KFC Uerdingen noch minutenlang ausgelassen vor dem Fan-Block. Vermutlich würden sie noch immer wild herumhüpfen, wenn Trainer Michael Wiesinger seine Truppe nach einer gewissen Zeit nicht in die Kabine beordert hätte, um eine Ansprache zu halten. Was genau der ehemalige Nürnberg-Trainer der Mannschaft mit auf den Weg gegeben hatte, ist nicht überliefert.

KFC ist der verdiente Herbstmeister

Auf der anschließenden Pressekonferenz lobte er sie allerdings in höchsten Tönen: "Ich muss dem ganzen Team ein großes Kompliment machen, das haben sie sich verdient." Damit liegt der Trainer richtig. Seit nunmehr 15 Begegnungen sind die Krefelder ungeschlagen. Die Herbstmeisterschaft ist die logische Konsequenz für diese Errungenschaft.

Zwar wäre es noch zu früh, so wie der Trainer des Gegners, Björn Mehnert, "zur Meisterschaft" zur gratulieren. Für Wiesinger hatte sein Gegenüber mit seinem Versprecher dennoch ein Stück weit recht: "Die Herbstmeisterschaft ist ein wichtiger Titel für uns. Das bestätigt, dass wir in der ersten Hälfte einen guten Job gemacht haben." Uerdingens Kapitän Mario Erb sah die prestigeträchtige Auszeichnung eine Stufe nüchterner: "Davon können wir uns nichts kaufen, aber es fühlt sich gut an. Das pusht uns und gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Wochen."

Wiesinger: "Einen halben Titel haben wir schonmal"

Für Trainer Wiesinger sei es wichtig, "wie du mit dem Titel umgehst. Für uns heißt das: Noch fleißiger sein, noch einen Schritt mehr machen." Auf keinen Fall solle sich sein Team nun auf dem Erreichten ausruhen: "Das wird nicht passieren. Wir werden nicht groß feiern, denn wir müssen jetzt dran bleiben."

Das sollte der KFC auch, um dem ehrgeizigen Ziel Wiesingers gerecht zu werden: "Einen halben Titel haben wir schon mal. Aber ich will mit dem Klub das Maximum rausholen und Titel gewinnen." Da war der umkämpfte, aber verdiente Sieg am Freitagabend ein guter Anfang. Denn der SC sei laut Uerdingens Trainer ein harter Brocken: "Wir haben heute Big Points geholt, Wiedenbrück schlägst du nicht einfach so zuhause, das beweist allein die Statistik." Er habe in den 90 Minuten zuvor ein "heißes Spiel auf einem schweren Platz" gesehen. "Ein richtig schöner Abend", konstatierte der zufriedene Teamchef.

Im Hinblick auf die Rückrunde wagt er noch keine Prognosen: "Die Liga ist ausgeglichen, das wird ein Abnutzungskampf werden. Auch der heutige Gegner wird weiter eine gute Rolle spielen." Sollte der KFC am Ende der Saison noch immer an der Spitze stehen, hätte Gäste-Trainer Mehnert noch einen Wunsch: "Bitte macht die Meisterschaft vor dem letzten Spieltag klar", scherzte er - aus gutem Grund: Zum Liga-Abschluss am 34. Spieltag kommt es zum Wiedersehen zwischen Uerdingen und Wiedenbrück. Sollte sich den Krefelden dann die Chance auf den Titel bieten, werden sie wohl keine Rücksicht nehmen können.