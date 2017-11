Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss auf unbestimmte Zeit ohne Mittelfeldspieler Andreas Wiegel auskommen.

Wie der Klub bekannt gab, erlitt der 26-Jährige bereits am Mittwoch einen Meniskusriss und eine Teilverletzung am vorderen Kreuzband und muss sich am Dienstag einer Knieoperation unterziehen. Wiegel kam in dieser Saison in sechs Partien zum Einsatz.