Am Freitag gastiert der VfB Speldorf in der Oberliga Niederrhein beim VfB Homberg. Trainer Christian Mikolajczak mahnt zur Vorsicht.

Auch wenn der VfB Speldorf am vergangenen Wochenende keinen Punkt gegen Vizemeister Schonnebeck holen konnte, war nicht alles schlecht – die Defensive hielt zum Beispiel bis zu einem Sonntagsschuss in der 90. Minute. Darauf will VfB-Trainer Christian Mikolajczak am Freitag (19.30 Uhr, PCC-Stadion am Rheindeich) aufbauen: „Homberg ist spielerisch gut, in der Offensive stark besetzt, mit schnellen Außen. Denen dürfen wir keine Räume lassen, sondern müssen aus einer kompakten Formation spielen.“

Ehrfurcht vor dem Vorjahressiebten (als Aufsteiger) solle sein Team aber auch nicht haben: „Wir fahren da ja nicht hin, um einfach mal freitags so ein Spiel zu machen. Wir wollen schon was mitnehmen.“ Dazu müsse seine Mannschaft die offensiven Aktionen besser ausspielen als gegen Schonnebeck meint Mikolajczak – da herrschte nämlich fast 90 Minuten lang Sturmflaute.

Wiedersehen mit Janßen

Fehlen wird dabei defintiv der grippekranke Dennis Terwiel. Esad Morina hat Knieprobleme, sein Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Alassane Ouédraogo. Für Mikolajczak wird es das Wiedersehen mit seinem Weggefährten Stefan Janßen. Mikolajczak konzentriert sich aber aufs Spiel: „Ich schätze ihn sehr und klar ist das schön, gegeneinander zu spielen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auf uns achten und 90 Minuten daran arbeiten, die Punkte zu holen."