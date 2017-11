Das 13. NRW-Traditionsmasters wirft seine Schatten voraus. Am 7. Januar 2018 geht es in der Mülheimer innogy Sporthalle rund.

Doch bevor die ehemaligen Bundesliga-Profis ihr Können zeigen, präsentiert die Sparkasse Mülheim an der Ruhr am Montag, 20. November 2017, die Gruppen auf neuen Wegen. Erstmals in der 13-jährigen Geschichte des Turniers wird die Gruppenpräsentation über das soziale Netzwerk facebook live ausgestrahlt.

Auf facebook.com/nrw.masters wird ab 18:30 Uhr eine Live-Schaltung ausgestrahlt. Dieser Video-Stream hat es in sich. Denn neben den Gruppen und Hintergrundinfos für das Event am 7. Januar 2018 gibt es auf diesem Weg auch live für alle interessierten Mülheimer Fußballfreunde die Auslosung der Vorrunden-Gruppen zur 45. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft.

Der Moderator Ralf Bosse und der vierfache deutsche Nationalspieler Hans-Günter Bruns führen durch das spannende Programm. Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr, als langjähriger Sponsor beider Veranstaltungen, ist durch das Vorstandsmitglied Frank Werner vertreten. Seit diesem Jahr ist Werner auch Vorsitzender des Mülheimer Sportförderkreises. Er freut sich auf das neue, digitale Format der Auslosung.

Schalten Sie ein, wenn Losfee Hans-Günter Bruns den Mülheimer Fußballern die spannende Auslosung der Gruppenspiele beschert. Weitere Informationen finden Sie auf nrw-masters.de

oder facebook.com/nrw.masters.



Informationen zur Veranstaltung

Spielort: innogy Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim/Ruhr

Datum: Sonntag, 7. Januar 2018

Einlass: 11 Uhr

Beginn: 12 Uhr

Teilnehmer:

1. FC Nürnberg (Titelverteidiger)

FC Schalke 04

VfL Bochum

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen

SG Wattenscheid 09

Mülheim ALL STARS

Eintrittspreise:

Vollzahler: 12,- EUR

Ermäßigt: 8,- EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.)

Familienkarte: 25,- EUR (2 Erw./1Kind)

(Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch)

Tickets: Tickets online bei RUHRTICKET

Telefonisch über unsere Tickethotline 0201-804 6060 und in allen Leserläden und Leserservices der Funke Medien NRW - WAZ / NRZ/ WP / WR.