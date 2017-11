Die Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner und Sami Khedira sehen für den Videobeweis in seiner jetzigen Form keine Zukunft.

"Die Umsetzung ist eine Katastrophe. Wenn es so weitergeht, sollten wir das Ding auch einstampfen", sagte Stürmer Wagner (1899 Hoffenheim) am Donnerstag in Berlin. "Es werden trotz Video zu viele Fehlentscheidungen getroffen. An sich ist es aber eine gute Sache."

Weltmeister Khedira stimmte seinem Mitspieler zu. "Ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter überfordert sind", betonte der Mittelfeldspieler von Juventus Turin. "Es ist ein großes Wirrwarr, in der Bundesliga und auch in der Serie A. die Spieler wissen gar nicht mehr: Juble ich nach einem Tor oder nicht? Es gehen viel Leidenschaft und Emotionen verloren."

Für "Die Mannschaft" stehen in den nächsten Tagen gleich zwei Ländespiel-Schlager auf dem Programm. Am Freitag treffen sie im ausverkauften Wembley-Stadion auf England (21 Uhr), vier Tage später steigt der Klassiker gegen die französische Auswahl in Köln (20.45).