Vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Wembley gab es kleinere Provokationen aus dem englischen Lager. Eric Dier hat den WM-Titel 2014 vergessen.

Gedächtnisverlust oder Provokation vor dem Länderspiel-Klassiker zwischen England und Deutschland? Der englische Fußball-Nationalspieler Eric Dier weiß angeblich nicht, dass das deutsche Team 2014 in Brasilien die Weltmeisterschaft gewann. "Ich kann mich kaum (an das Turnier) erinnern", sagte der Profi von Tottenham Hotspur am Donnerstag mit einem schelmischen Grinsen. "Wer hat gewonnen?"

Der 23-jährige Dier gehört erst seit 2015 zum Kader der A-Nationalmannschaft und war damals im Urlaub in Portugal. Seine Erinnerungslücke hat womöglich noch einen anderen Grund: England war bei der WM in Brasilien nach zwei Niederlagen und einem Remis als Tabellenletzter nicht einmal über die Gruppenphase hinausgekommen. Eine ähnliche Blamage will Dier mit den "Three Lions" im kommenden Jahr in Russland unbedingt vermeiden.

Zu Englands Chancen auf einen Gewinn des WM-Titels äußerte sich der Spurs-Profi zurückhaltend. "Natürlich müssen wir uns noch deutlich verbessern", sagte er. "Es ist sehr lange her, dass England ein gutes Turnier gespielt hat." Zunächst gelte die Konzentration aber dem Klassiker gegen Deutschland am Freitag. Dieses Duell, erklärte Dier hochmotiviert, sei niemals nur ein "Freundschaftsspiel".

Die Provokation vom Donnerstag war die zweite in wenigen Tagen. Bereits am Mittwoch heizte Dier die Rivalität zwischen England und Deutschland mit einem Spruch an: "Zwischen Deutschland und England kann es keine Freundschaftsspiele geben." Am kommenden Freitag (21 Uhr) trifft die DFB-Elf in Wembley auf die "Three Lions".