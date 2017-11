Zwei Jahre hatte er sich eine Pause vom Fußball gegönnt, nun kehrt Redouan Yotla als Fußball-Obmann zum Oberligisten Sportfreunde Baumberg zurück.

Und so ganz ohne konnte er auch in dieser Zeit schon nicht. Der ehemalige Goalgetter des DFB-Pokalteilnehmers der Saison 2013/14 war neben den fußballerischen Aktivitäten seines Sohnes bereits regelmäßig Gast bei den Spielen der Sportfreunden.

Zu einer Frau hätte ich nein gesagt. Redouan Yotla über die Überredungskünste von Trainer Salah El Halimi

Eine Funktion im Verein zu übernehmen kam für ihn jedoch eigentlich nicht mehr in Frage. Doch der Vorsitzende Jürgen Schick und vor allem Salah El Halimi, Trainer der Oberliga-Mannschaft, hatten ihn über diese Zeit bearbeitet. Beinahe täglich haben sie telefoniert. Yotla erzählt: "Wenn du immer wieder zu hören bekommst, dass du doch wieder etwas machen sollst, gibst du irgendwann auf." Danach stellt er einen scherzhaften Vergleich: "Zu einer Frau hätte ich nein gesagt."

Bei den Sportfreunden zeichnet er sich jetzt alleine für die Kaderplanung verantwortlich. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich für eine Rückkehr meine Bedingungen habe. Diese haben sie erfüllt." Die drei Wochen, in denen der 33-Jährige, der vor vier Jahren seine Laufbahn verletzungsbedingt beendete, an der Monheimer Sandstraße wieder aktiv war, suchte er bereits fleißig den Kontakt mit den Spielern und führte Gespräche, auch mit den unzufriedeneren, die zuletzt nicht so zum Einsatz kamen. Yotla: "Jeder wird gebraucht, aber wenn es läuft, gibt es auch nicht so viele Gründe, viel zu verändern."

Denn auch wenn es jetzt nicht unbedingt an seiner Rückkehr liegt: Seit Yotla wieder in Baumberg ist, wurden alle Spiele gewonnen. Am kommenden Sonntag empfangen die Sportfreunde den Aufsteiger und Tabellenführer SV Straelen. "Die haben bereits bewiesen, wie stark sie sind", ist Yotla gewarnt. "Aber gerade zuhause wollen wir auch gegen die was mitnehmen. Es wird eine heiße Kiste."