Große Freude bei der E-Jugend von Borussia Dortmund. Am Mittwochabend feierte die U10 einen 10:2-Sieg beim FC Schalke 04. Die Freude währte nicht lange.

Spätestens Mitte des Spiels war das Derby gelaufen: Die U10 von Borussia Dortmund steuerte auf Schalke ihrem höchsten Saisonsieg im sogenannten RevierCup entgegen. Am Ende gewannen die E-Jugendlichen von Trainer Markus Boehnke mit 10:2.

Was taten die Kinder: Das, was die Profis auch getan hätten. Die Schwarz-Gelben bildeten einen Kreis und tanzten und sangen aus Freude über den Erfolg am Mittwochabend: „Derbysieger, hey, hey!“ So eine Niederlage gegen den ewigen Rivalen BVB tut natürlich weh. Auch unter der Woche. Auch in der E-Jugend.





Aber die Schalker beklagten sich nicht. Sondern beendeten die Freudentänze hinter ihrer Geschäftsstelle auf ziemlich drastische, aber wirkungsvolle Weise: Sie knipsten das Flutlicht einfach aus. Kinder, Zuschauer und der einsame Reporter von Funke Sport: Alle standen sie plötzlich im Dunkeln und hangelten sich die 150 Meter durch die Finsternis am Trainingsgelände zu den Umkleidekabinen. Und später zu den Autos. Am Ende bleibt die Freude. Nämlich: 10:2.

Die aktuellen Ergebnisse und die Tabelle des U10-RevierCups gibt es hier: