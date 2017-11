Nachdem es zuletzt in der Liga mit dem Toreschießen nicht so lief, hat sich Zweitligist VfL Bochum in einem Testspiel den Frust von der Seele geschossen.

Vier Pflichtspiele ohne eigenes Tor - das ist die traurige Bilanz des VfL Bochum. Nach der 0:1-Niederlage in Braunschweig und dem Pokalaus gegen Paderborn (0:2) folgten zwei torlose Unentschieden gegen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und Tabellenschlusslicht Kaiserslautern. In der Länderspielpause will sich die Mannschaft von Trainer Jens Rasiejewski nun vor allem um die Probleme in der Offensive kümmern.

Tore schießen ist immer schön und das wird auch irgendwann wieder werden. Jens Rasiejewski (VfL Bochum)

Im Testspiel gegen den Bochumer B-Ligisten Sportfreunde Westenfeld haben sich die Spieler von der Castroper Straße zumindest schon einmal warm geschossen. Der VfL gewann das Freundschaftsspiel am Ende standesgemäß mit 18:0 (10:0). "Wir haben viele Tore geschossen und gut mit dem Ball gearbeitet. Das hat mir gefallen", erklärte Bochums Trainer im Anschluss an die Partie.

Den VfL trennen momentan nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz. Mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (18.11 / 13 Uhr) könnte Bochum in der Tabelle nach oben klettern und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Zu der angesprochenen Torflaute sagte VfL-Trainer Rasiejewski nach dem Spiel gegen Westenfeld: "Tore schießen ist immer schön und das wird auch irgendwann wieder werden." Bevor es aber wieder mit dem Liga-Alltag losgeht, steht für den VfL Bochum noch ein Testspiel in den Niederlanden gegen den Zweitligisten Helmond Sport (Samstag, 13 Uhr, Lavans-Stadion, Helmond) an.