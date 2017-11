Peru kann durch einen Play-off-Erfolg gegen Neuseeland das WM-Ticket lösen. Der Ex-Schalker Jefferson Farfan soll es richten. Sein Sportdirektor schwärmt.

Peru hat gute Chancen, sich erstmals seit 1982 für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ein Erfolg in den Play-offs gegen Neuseeland ist Voraussetzung. Die Hoffnungen ruhen auf Jefferson Farfan. „Er ist auf einem Niveau, das nahe am Superlativ ist“, sagte Perus Sportdirektor Juan Carlos Oblitas vor dem Hinspiel, das in der Nacht zu Samstag im neuseeländischen Wellington steigt.

39 Bundesliga-Tore für Schalke

Der 33-jährige Farfan spielte zwischen 2008 und 2015 für den FC Schalke 04. In 170 Bundesliga-Partien für die Königsblauen erzielte der Rechtsaußen 39 Tore. 2011 gewann er mit Schalke den DFB-Pokal.

Nach einer Zwischenstation bei Al-Jazira in Abu Dhabi wechselte Farfan nach Russland. Seit dem 1. April 2017 steht er bei Lokomotive Moskau unter Vertrag.