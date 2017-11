Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat sich vor wenigen Tagen mit einem namhaften Torhüter verstärkt.

Fortuna Düsseldorf II hat den 36-jährigen Schlussmann Thorsten Stuckmann unter Vertrag genommen. Der in Gütersloh geborene Keeper spielte zuletzt in England und war seit Sommer vereinslos.

Stuckmann hat in seiner langen Karriere schon einiges erlebt. Im Senioren-Bereich spielte er in Deutschland für Preußen Münster, Eintracht Braunschweig und Alemannia Aachen. Nachdem er für ein paar Monate vereinslos war, suchte er im November 2011 sein Glück auf der Insel und ging zu Preston North End. Weitere Stationen in Großbritannien waren die Doncaster Rovers, der schottische Club Partick Thistle FC und in der letzten Rückrunde der FC Chesterfield. Insgesamt hat Stuckmann die Erfahrung aus unter anderem 150 Zweitliga-, 108 League-One- und 131 Regionalliga-Nord-Spielen gesammelt.

Nun beginnt der 36-Jährige in Deutschland ein neues Kapitel. Die Fortuna hat den Torhüter unter Vertrag genommen. Bei der U23 ist er nun der Älteste im Kader und zugleich der zweite Keeper neben Sommer-Neuzugang Max Schijns, der im Sommer von Roda Kerkrade II in die NRW-Landeshauptstadt wechselte.

Am Sonntag geht es zu Rot-Weiss Essen

Am kommenden Spieltag reist die Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy zu Rot-Weiss Essen (Sonntag, 14 Uhr, Stadion Essen). Fortunas U23 startete furios in die Spielzeit und gewann vier der ersten fünf Saisonspiele. Mittlerweile stecken die Düsseldorfer aber im Abstiegskampf. Nur zwei der letzten elf Begegnungen konnten gewonnen werden. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch vier Punkte. RWE ist derweil auf dem aufsteigenden Ast und konnte zuletzt unter dem neuen Trainer Argirios Giannikis sieben Zähler aus drei Partien holen.