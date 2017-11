Der Regionalligist SG Wattenscheid 09 hat am Dienstagabend auf der Jahreshauptversammlung einen neuen Aufsichtsrat gewählt.

Die 177 anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder wählten am Dienstagabend Oguzhan Can, Dumeik Qumseyh, Daniel Sander, Christof Wieschemann, Marco Ostermann und Lukas Bennemann in den Aufsichtsrat. RevierSport stellt die neuen Mitglieder des Aufsichtsrats der SG Wattenscheid 09 kurz vor:

Oguzhan Can (3.v.l.) wurde mit 171 Ja-Stimmen gewählt. Can ist ein Bochumer Unternehmer, der unter anderem das Wattenscheider Sport- und Fitnesscenter WTC betreibt. Er gilt als der designierte Aufsichtsratsvorsitzender.

Dumeik Qumseyh (1.v.l.) hat familiäre Verbindungen zur SG Wattenscheid 09. Sein Sohn spielt im Nachwuchs, und deswegen will er sich besonders für die SG-Jugend einsetzen. Er wurde mit 170 Ja-Stimmen gewählt.

Daniel Sander (2.v.l.) ist Inhaber eines Merchandisings-Geschäfts. Er will dem Verein finanziell und vor allem mit seinem Know-How in Sachen Marketing unterstützen. Er wurde mit 168 Ja-Stimmen gewählt.

Christof Wieschemann (5.v.l.) besitzt eine Rechtsanwaltkanzlei in Bochum und ist spezialisiert auf Sportrecht. Im neuen Aufsichtsrat wird sich um juristische Angelegenheiten des Vereins kümmern. Er wurde mit 170 Ja-Stimmen gewählt.

Marco Ostermann (4.v.l.) besitzt ein Reisebüro in Wattenscheid und ist ein alter Bekannter an der Lohrheide. Er arbeitete von 2010 bis 2014 als Sportlicher Leiter in der Ära von Vorsitzenden Christoph Jacob und Trainer André Pawlak. Er wurde mit 167 Ja-Stimmen gewählt.

Der letzte im Bunde ist Lukas Bennemann. Der Wattenscheider ist ein internationaler Geschäftsmann mit zahlreichen Kontakten ins Ausland. So weilte er während der Jahreshauptversammlung aufgrund eines beruflichen Termins in den USA. Er wurde ebenfalls mit 167 Ja-Stimmen gewählt.

Der noch verbliebene Aufsichtsrat Christian Mose erklärte aus persönlcihen Gründen seinen Rücktritt. Der neue Aufsichtsrat der SG Wattenscheid 09 besteht damit aus sechs Mitgliedern.