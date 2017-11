Der Regionalligist SG Wattenscheid 09 hat am Dienstagabend seine zweite Jahreshauptversammlung in diesem Jahr abgehalten und einen neuen Aufsichtsrat gewählt.

Nachdem auf der letzten Mitgliederversammlung vor vier Wochen noch kein neuer Aufsichtsrat präsentiert werden konnte, waren die Mitglieder des Regionalligisten SG Wattenscheid 09 gespannt, wer künftig die Aufgabe innehaben soll, den Vorstand zu beraten, aber vor allem auch zu überwachen und zu kontrollieren.

Zur Erinnerung: Reinhard Mokanski und sein Kollegium waren vor vier Wochen offiziell zurückgetreten und wurden von ihren Ämtern entlastet. Damals konnte noch kein Nachfolge-Gremium präsentiert werden. Damit waren seit der Mitgliederversammlung Ende September nur noch drei Personen offiziell im Amt: im Vorstand Ralf Schäfer, im Aufsichtsrat Christian Mose und Dennis von Schamann.

Ein Zustand, der nun beendet ist. Um 20:30 Uhr stand dann der neue Aufsichtsrat bestehend aus sechs Mitgliedern fest. Die 177 anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder wählten Oguzhan Can, Dumeik Qumseyh, Daniel Sander, Christof Wieschemann, Marco Ostermann und Lukas Bennemann in den Aufsichtsrat. Aber bis es dazu kam, musste SPD-Landtagsabgeordnete und SG-09-Mitglied Serdar Yüksel zahlreiche Gespräche führen. Mit insgesamt 31 mögliche Kandidaten soll er gesprochen haben. Der noch verbliebene Aufsichtsrat Christian Mose erklärte außerdem seinen Rücktritt. Für ihn waren vor allem persönliche Gründe entscheidend, warum er dem Verein in der Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender nicht mehr helfen kann. Dafür bekam er von den Mitgliedern viel Applaus.

So wurde die Insolvenz abgewendet

Ebenfalls mit Spannung erwartet, wurde die Präsentation der finanziellen Situation des Vereins. Seit der letzten Jahreshauptversammlung am 26. September dieses Jahres, hatte der Verein zwischenzeitlich Verbindlichkeiten in Höhe von 570.000 Euro. Mittlerweile betragen die Schulden immer noch 123.000 Euro. Damit wurde eine Insolvenz vorerst abgewendet. Durch verschiedenste Maßnahmen wurde der Schuldenberg verringert. Darunter zählen 216.000 Euro, die von dem neuen Aufsichtsrat in Aussicht gestellt wurden. 58.000 Euro wurden durch noch ausstehende Spendeneinnahmen gewonnen. 5.900 Euro wurden durch Kredite getilgt. Und die noch 60.000 Euro Gehaltskosten der ersten Mannschaft wurden ebenfalls bezahlt. Ein Großteil dieses Geldes ist von dem desgnierten Aufsichtsratsvorsitzenden Oguzhan Can gekommen. Er stellte auch klar, dass der Etat bis zum Ende der laufenden Saison gesichert ist.

Der ganze Verein kann damit vorerst durchatmen und sich wieder auf die sportlichen Dinge konzentrieren. In der Regionalliga spielt die Mannschaft von Trainer Farat Toku am nächsten Samstag zuhause gegen Rot-Weiß Oberhausen, die derzeit auf dem fünften Platz der Tabelle stehen. Anstoß ist um 14 Uhr im Lohrheidestadion.