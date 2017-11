Alles oder nichts heißt es für Schalkes Stürmer Breel Embolo, der sich mit der Nationalmannschaft der Schweiz derzeit auf die beiden Play-Off-Spiele in der WM-Qualifikation gegen Nordirland vorbereitet.

Nur der Gewinner dieses Duells nimmt im Sommer 2018 an der Weltmeisterschaft in Russland teil. Das Hinspiel findet am Donnerstag (9. November) statt, die Entscheidung fällt dann im Rückspiel am Sonntag (12. November). „Ich wünsche Breel, dass er sich mit der Schweiz für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Er hat uns gegen Freiburg nach seiner Einwechslung sehr geholfen. Ich bin froh, dass er langsam zu seiner alten Form findet“, sagt Schalkes Abwehrspieler Naldo.

Auch für Amine Harit und die Auswahl von Marokko geht es um das WM-Ticket. Am Samstag reicht ein Remis bei den zweitplatzierten Ivorern, um in Russland dabei zu sein. Algerien mit Nabil Bentaleb hat keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme. Am Samstag trifft Algerien auf Nigeria, am Dienstag geht’s in einem Freundschaftsspiel gegen die Zentralafrikanische Republik.

Weston McKennie wurde erstmals in den Kader der USA berufen. Nachdem die USA das WM-Ticket knapp verpasst hat, hat der 19-Jährige eine Einladung von Interimstrainer Dave Sarachan für das Duell am Dienstag in Portugal erhalten.

Die österreichische Nationalmannschaft hat die WM-Teilnahme ebenfalls verpasst. Der neue Trainer Franco Foda nominierte neben Guido Burgstaller auch Alessandro Schöpf für die Partie am Dienstag gegen Uruguay. Die Ukraine mit Yevhen Konoplyanka bestreitet am Freitag ein Freundschaftsspiel gegen die Slowakei.

Thilo Kehrer und Alexander Nübel haben eine Einladung zur deutschen U21-Nationalmannschaft erhalten, die in der EM-Qualifikation auf Aserbaidschan (Donnerstag) und Israel (Dienstag) trifft.