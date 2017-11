Confed-Cup-Gewinner Amin Younes verpasst die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in England und gegen Frankreich.

Der Offensivspieler vom Europa-League-Finalisten Ajax Amsterdam musste seine Teilnahme an den Duellen in London am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) bzw. in Köln am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) wegen Kniebeschwerden absagen.

Der 24-Jährige lässt sich in den Niederlanden behandeln. Bundestrainer Löw verzichtet auf eine Nachnominierung, sein Aufgebot für die beiden Klassiker umfasst damit noch 24 Spieler.