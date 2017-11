Sportlich läuft es beim Aufsteiger TuS Erndtebrück nicht gut. Die Wittgensteiner sind Tabellenvorletzter der Regionalliga West. Wirtschaftlich scheint es besser auszusehen.

Nach den Einnahmen aus dem DFB-Pokal - Erndtebrück schied in Runde eins gegen Eintracht Frankfurt aus - gönnt sich der Klub ein Winter-Trainingslager. Vom 20. bis zum 27. Januar 2018 geht es ins spanische Novo Sancti Petri in Andalusien.

Allein für die Teilnahme an der 1. Hauptrunde erhielt Erndtebrück 115.000 Euro vom Deutschen Fußballbund (DFB). Dazu kommen noch die Gelder aus den Eintrittskarten sowie dem Verkauf aus der Verpflegung sowie den Fanartikeln. 13.000 Zuschauer sahen die 0:3-Niederlage der Erndtebrücker im Siegener Leimbachstadion gegen Frankfurt.

Vor dem so immens wichtigen Spieler am Freitagabend beim FC Wegberg-Beeck gehen Trainer Florian Schnorrenberg die Spieler aus. Ilyass Mirroche, Dominik Jordan und Tim Treude werden in diesem Jahr wohl gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Manuel Konate und Niklas Zeller werden im Aufsteiger-Duell in Wegberg ebenfalls fehlen. Zudem steht der Einsatz von Xhuljo Tabaku auf der Kippe. "Das ist aktuell wirklich alles brutal. Wir müssen jetzt irgendwie die nächsten Wochen durchkommen - aber auch punkten", sagt Schnorrenberg, der nicht nur Trainer sondern auch Sportlicher Leiter beim TuS Erndtebrück ist.

Elf Zähler haben die Erndtebrücker bis dato gesammelt. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aktuell sechs Punkte.