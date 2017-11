Seit dem 16. Oktober ist der KFC Uerdingen auf der Suche nach einem neuen Grotifanten. Mittlerweile wurde die Suche erfolgreich abgeschlossen.

Der neue Mann wird am letzten Spieltag des Jahres 2017, am 16. Dezember gegen den FC Wegberg-Beeck zum ersten Einsatz kommen. "Wir werden den neuen Grotifanten zunächst einmal auf einer Pressekonferenz vorstellen. So viel vorweg: Der neue Grotifant ist männlich, Familienvater von drei Kindern und seit vielen Jahren glühender KFC-Uerdingen-Fan. Er ist in der Fanszene bekannt und auch ein Bekannter unseres alten Grotifanten Andreas Bosheck. Als Andreas hörte, dass dieser Mann Interesse bekundet, sagte er uns, dass er sein idealer Nachfolger sei. Da mussten wir nicht mehr lange überlegen", berichtet Jan Filipzik, Pressesprecher des KFC Uerdingen gegenüber RevierSport.

Am kommenden Freitag gegen den SC Wiedenbrück wird ein Redakteur des Magazins "11Freunde" im Kostüm des Grotifanten stecken. Die "11Freunde" planen eine große Reportage. Vorher hatte sich schon die "Bild-Zeitung", in Person eines ihrer Redakteure, als Grotifant probiert. "Weil einige Medien auf die Grotifanten-Geschichte aufmerksam geworden sind, verschiebt sich der erste offizielle Einsatz des neuen Grotifanten auf den 16. Dezember. Ursprünglich sollt der gute Mann bereits gegen Wiedenbrück sein Debüt als Grotifant geben", erklärt Filipzik.

Nach 14 Jahren war Andreas Bosheck zu Saisonbeginn als Grotifant zurückgetreten und in den Betreuerstab des Fußball-Regionalligisten gewechselt. Seitdem gab es beim Krefelder Fußballklub einen Interims-Grotifanten. Dieser zog sich jedoch nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund II (28. Oktober 2017) zurück.

Filipzik und seine Kollegen schrieben am 16. Oktober die Stelle neu aus. Filipzik erklärte, was auf die Frau oder den Mann im Grotfanten-Kostüm zukommen würde: Filipziks Zusatz: "Der Grotifant zu sein, ist nicht einfach. Sie müssen sich vorstellen, dass ab 20 Grad Celsius es verdammt heiß in diesem Kostüm wird. Es gab Tage, an denen Andreas Bosheck in seinen Einsätzen als Grotifant bis zu sieben Flaschen Wasser getrunken hat. Zudem muss man die richtige Balance zwischen Emotionalität und Zurückhaltung finden. Man muss die Fans anpeitschen, und auf der anderen Seite die Kinder bespaßen oder für Fotos zur Verfügung stehen."

15 Bewerber meldeten sich daraufhin - und nun steht der Gewinner fest. In den nächsten Tagen soll der neue Grotifant auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.