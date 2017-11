Die DFL hat in der 2. Bundesliga die Spieltage 17 bis 22 genau terminiert.

Was auffällt: Der VfL Bochum hat gleich zwei Montagsspiele. Einmal am 18. Spieltag, wenn der VfL ans Hamburger Millerntor zum FC St. Pauli reist. Dann am 20. Spieltag zuhause gegen Arminia Bielefeld. Interessant nach der kurzen Winterpause. Hier eröffnen der VfL Bochum und der MSV Duisburg mit dem Derby die Rückserie am Dienstag, den 23. Januar.

Hier die Übersicht:

17. Spieltag

Freitag, 8. Dezember, 18:30 Uhr:

Braunschweig - Kiel

Erzgebirge Aue - Darmstadt 98

Samstag, 9. Dezember, 13 Uhr:

Union Berlin - Dynamo Dresden

Greuther Fürth - Heidenheim

Regensburg - VfL Bochum

Sonntag, 10. Dezember, 13:30 Uhr:

St. Pauli - MSV Duisburg

SV Sandhausen - Arminia Bielefeld

Kaiserslautern - FC Ingolstadt

Montag, 11. Dezember, 20:30 Uhr:

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg



18. Spieltag

Freitag, 15. Dezember, 18:30 Uhr:

Braunschweig - Fortuna Düsseldorf

Union Berlin - FC Ingolstadt

Samstag, 16. Dezember, 13 Uhr:

Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

Erzgebirge Aue - Heidenheim

Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld

Sonntag, 17. Dezember, 13:30 Uhr:

Greuther Fürth - Darmstadt 98

SV Sandhausen - Holstein Kiel

MSV Duisburg - Dynamo Dresden

Montag, 18. Dezember, 20:30 Uhr:

St. Pauli - VfL Bochum

19. Spieltag

Dienstag, 23. Januar, 18.30 Uhr:

VfL Bochum - MSV Duisburg

Dienstag, 23. Januar, 20.30 Uhr:

Ingolstadt - SV Sandhausen

1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg

Holstein Kiel - Union Berlin

Mittwoch, 24. Januar, 18:30 Uhr:

Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern

Mittwoch, 24. Januar, 20:30 Uhr:

1. FC Heidenheim - Braunschweig

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth

Dynamo Dresden - St. Pauli

20. Spieltag

Freitag, 26. Januar, 18:30 Uhr:

Union Berlin - 1. FC Nürnberg

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt

Samstag, 27. Januar, 13 Uhr:

Greuther Fürth - Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf

MSV Duisburg - Heidenheim

Sonntag, 28. Januar, 13:30 Uhr:

St. Pauli - Darmstadt 98

SV Sandhausen - Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue - Braunschweig

Montag, 29. Januar, 20:30 Uhr:

VfL Bochum - Arminia Bielefeld

21. Spieltag

Freitag, 2. Februar, 18:30 Uhr:

Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue

Samstag, 3. Februar, 13 Uhr:

FC Ingolstadt - Greuther Fürth

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli

Holstein Kiel - Jahn Regensburg

Sonntag, 4. Februar, 13:30 Uhr:

Darmstadt 98 - MSV Duisburg

Dynamo Dresden - VfL Bochum

Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern

Montag, 5. Februar, 20:30 Uhr:

Arminia Bielefeld - Union Berlin