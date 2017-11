Der ehemalige Bundesliga-Profi Thomas Cichon ist als Trainer des Essener A-Kreisligisten Preußen Eiberg zurückgetreten.

Zusammen mit Cichon ging auch sein Co-Trainer Dirk Miggenheim. Auf der Homepage der Eiberger heißt es: "Trotz einiger Gespräche zwischen Vorstand und dem Trainergespann gab es kein Zurück. Das Training werden vorerst Alexander Koitek und Oliver Aretz leiten."

Gegenüber dem Internetportal Fupa.net betonte der ehemalige Kölner: "Am Montag ist mir zugetragen worden, dass der Präsident und unser Schriftführer eine Mannschaftssitzung einberufen haben. Das stellt grundsätzlich kein Problem dar. Jedoch wäre es angebracht gewesen, uns darüber zu informieren, was nicht geschah. Dies war für mich ein erneuter Vertrauensbruch. Als man mir dann noch sagte, dass, wenn ich über Vertrauen rede, dies so wäre als ob Uli Hoeneß ein Seminar über Steuergerechtigkeit halte, war das Maß voll. Dies bestätigte meinen Eindruck der letzten Wochen und ließ keine andere Entscheidung zu."

Mittlerweile hat der Verein bereits einen Nachfolger für Cichon gefunden. Mit mehreren Kandidaten wurde gesprochen, am Ende entschied sich der Klub für Carlo Allievi als neuen Mann an der Seitenlinie. Allievi hat bereits eine Eiberger Vergangenheit, früher trainierte er Jugendmannschaften des Vereins. Seinen ersten Einsatz als Trainer der ersten Mannschaft hat Allievi am kommenden Sonntag (14:30 Uhr) beim Tabellensiebten SC Werden-Heidhausen.

In der Essener Kreisliga A steht Eiberg nach zwölf Partien auf dem 13. Tabellenplatz. Bisher gab es erst einen Sieg, am letzten Wochenende musste Eiberg sich auch dem Letzten SV Leite mit 2:3 geschlagen geben. Aktuell spielen nur 15 statt 16 Mannschaften in der Liga, da der SV Kray seine Mannschaft bereits zurückgezogen hat. Bei einer Niederlage in Heidhausen droht Eiberg die Rote Laterne.