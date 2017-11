Die gute Nachricht vorweg: Christian Müller konnte am Sonntagmittag nach nur einer Nacht das Bethesda-Krankenhaus in Wuppertal verlassen. Wir haben mit dem KFC-Spieler am Montag gesprochen.

Der 1:0-Sieg vom KFC Uerdingen beim Wuppertaler SV wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Uerdingens Müller musste auf die Intensivstation eines Wuppertaler Krankenhauses gebracht werden.

Zuvor musste der 33-jährige ehemalige Bundesligaspieler rund zehn Minuten auf Hilfemaßnahmen seitens des Malteser-Rettungsdienstes warten. Mittlerweile ist eine Art Schlammschlacht zwischen den beteiligten Klubs und den Maltesern entstanden. Während der WSV in Person von Sportvorstand Manuel Bölstler und der KFC in Person von Geschäftsführer Nikolas Weinhart die Malteser harsch angreifen, meldete sich am Montag der Rettungsdienst mit einer Pressemitteilung zu Wort und weist alle Schuld von sich.

Jetzt spricht Müller exklusiv mit dem RevierSport.

Christian Müller, wie geht es Ihnen?

Danke der Nachfrage. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich konnte am Sonntag das Krankenhaus verlassen und bin einfach nur heilfroh, dass ich nicht operiert werden musste und das Jochbein heil ist. Die Nase und die Gehirnerschütterung nehme ich dann in Kauf.

Können Sie sich eigentlich an die Situation erinnern?

Ich habe schon einen kleinen Filmriss. Ich weiß aber, dass Peter Schmetz das nicht absichtlich gemacht hat. Er hat sich noch am gleichen Tag bei mir entschuldigt. So etwas passiert im Fußball. Auch wenn ich später auf dem Video sehe, dass Schmetz ein wenig unglücklich in dieser Situation aussieht. Ich bin aber nicht sauer auf ihn oder dergleichen.

Sind Sie denn auf den Rettungsdienst sauer? Haben Sie die Posse mitbekommen?

Natürlich, mittlerweile habe ich einiges dazu gelesen. Ich möchte mir aber überhaupt kein Urteil bilden, wer denn da versagt hat oder wer schuld ist. Das muss der Ausrichter, der Wuppertaler SV, klären. Ich kann nur wiederholen und sagen, dass ich mich freue, dass ich Glück im Unglück hatte und nichts Schlimmeres passiert ist.