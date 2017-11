Am kommenden Wochenende, an dem einige Länderspiele auf dem Programm stehen, geht es in der Regionalliga West mit dem 17. Spieltag weiter.

Den 17. Spieltag tipp Andre Pawlak (Trainer des 1. FC Köln II):

Tipps Heim Gast Experte RS 1. FC Köln II Wuppertaler SV 2:1 2:1 SC Verl SV Rödinghausen 1:2 1:1 KFC Uerdingen 05 SC Wiedenbrück 1:0 2:1 FC Wegberg-Beeck TuS Erndtebrück 2:2 3:2 Westfalia Rhynern Alemannia Aachen 0:2 1:4 Borussia Mönchengladbach II Viktoria Köln 1:3 0:2 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiß Oberhausen 1:1 2:1 Rot-Weiss Essen Fortuna Düsseldorf II 2:0 3:0 Bonner SC Borussia Dortmund II 1:2 0:2

