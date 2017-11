Marvin Ellmann (30) sprach im Interview mit uns über seine Karriere, seinen Wechsel zu ETB Schwarz-Weiß Essen und über Fehler, aus denen er gelernt hat.

Marvin Ellmann hat in seiner Karriere unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und den Wuppertaler SV gespielt. Im Sommer wechselte der Mittelstürmer von Ratingen 04/19 zu Schwarz-Weiß Essen. Nach seinem Doppelpack - jetzt hat er schon 17 Saisontore auf dem Konto - gegen TuRu Düsseldorf 3:0 (2:0) haben wir mit ihm gesprochen.

Herr Ellmann, Glückwunsch zum Sieg und Ihrem Doppelpack. Beschreiben Sie einmal Ihre Gefühlslage.

Es fühlt sich natürlich erst einmal super an, dass wir nach vier Spielen ohne eigenes Tor wieder getroffen haben. Dass wir dadurch gewonnen haben, das ist aber umso wichtiger.

Warum lief es im Vergleich zum 1:1 gegen Krefeld-Fischeln viel besser für Ihre Mannschaft?

Wir haben uns am Freitag mit der gesamten Mannschaft zu einer Aussprache getroffen. Alle wussten, dass wir gegen TuRu wieder als Kollektiv auftreten müssen. Läuferisch und kämpferisch passte das schon ganz gut, wobei wir spielerisch noch zulegen müssen.

Sie haben bis zum Sommer in Ratingen gespielt. Wie kam es zum Wechsel an den Uhlenkrug?

Den Wechsel hat mir ein privater Sponsor ermöglicht. Er hat mich aus dem noch ein Jahr laufenden Vertrag heraus gekauft. Ich wollte unbedingt zurück zu einem Traditionsverein. Hier hat einfach alles gepasst. Ich schätze den Trainer sehr, das war mit ausschlaggebend.

Mit dem ETB rückenn Sie durch den Sieg auf Rang sieben vor. Was sind Ihre Ziele? Ist vielleicht sogar ein Aufstieg realistisch?

Vom Aufstieg redet bei uns niemand. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen, den Rest wird man sehen.

Sie führen mit 17 Toren nach 14 Spielen die Torschützenliste der Oberliga Niederrhein an. Wie wichtig ist es Ihnen Torschützenkönig zu werden?

Das spielt keine Rolle. Ich bin mittlerweile in einem Alter, da ist so etwas nicht mehr wichtig.

Zum Schluss noch ein kurzer Rückblick zum Derby zwischen RWO und RWE aus dem Jahr 2012. Sie erzielten für RWE gegen Ihren Ex-Klub einen Treffer und provozierten die Oberhausener Bank. Der damalige RWO-Trainer Mario Basler bezeichnete Sie daraufhin als charakterlos. Durch Ihre mehrfachen Wechsel zu rivalisierenden Vereinen standen Sie auch bei den Fans häufiger in der Kritik. Wie gehen Sie damit um?

Die Provokation gegen Mario Basler war damals eine blöde Aktion von mir. Daraus habe ich aber auch gelernt, dass mir sowas nie wieder passiert. Ich wollte eigentlich zur Essener Bank, bin aber blöderweise zur Oberhausener gerannt, da war es schon zu spät und es nahm seinen Lauf. Um auf den anderen Punkt zu sprechen zu kommen: Ich habe noch viele Freunde in Oberhausen und Wuppertal und verfolge die Spiele weiterhin mit großem Interesse. Wenn es der Terminkalender zulässt, werde ich dort mal wieder vorbei schauen.