Zwei Siege in Folge sind gut für das Punktekonto. Beim 3:0-Erfolg in Gütersloh trifft Xhino Kadiu zweimal für die TSG Sprockhövel. Die Gäste hatten spätestens nach dem Wechsel alles im Griff.

Die TSG ist wieder da. Dem 2:0 gegen Bielefeld ließen die Sprockhöveler jetzt einen 3:0-Erfolg gegen den FC Gütersloh folgen.

Der Sieg gegen Bielefeld am vergangenen Sonntag hatte bei der TSG für neues Selbstvertrauen gesorgt. Und das wurde in Gütersloh nach nur neun Minuten Spielzeit noch größer. Denn der nach seiner Rot-Sperre in die Startelf zurückgekehrte Xhino Kadiu brachte die TSG in Führung. Sprockhövel spielte also mit ganz breiter Brust, und die Gäste ruhten sich auch nicht aus, sondern bemühten sich, gleich ein zweites Tor nachzulegen.

Gastgeber lange Zeit harmlos

Die Sprockhöveler waren eindeutig die bissigere Mannschaft. Sie zeigten schnell, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten, ein Punkt war ihnen zu wenig. Nach Ballverlusten wurde sofort nachgesetzt, so dass Gütersloh nur selten zu einem geordneten Spielaufbau kam. Aber viel Ballbesitz hatten die Ostwestfalen ohnehin nicht.

Für die Spieleröffnung bei der TSG war meist Adrian Wasilewski zuständig. Der zentrale Mittelfeldspieler ließ sich bei Sprockhöveler Ballbesitz zurückfallen und gab dann Rhythmus und Tempo vor.

Allerdings war die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika bei ihren Offensivaktionen oft ein wenig zu hektisch, doch es war auf dem tiefen Rasen auch nicht ganz so leicht, immer die Kontrolle über das Spielgerät zu behalten. So kamen die letzten Pässe im Angriffsdrittel meist nicht an.

In der 35. Minute hätte es aber klappen könne. Da brachte Felix Gremme den Ball scharf vor das Tor, und im Strafraum streckten sich dann auch viele Beine, doch letztlich fand die Hereingabe des Linksverteidigers keinen Abnehmer. Der Ball strich am Pfosten vorbei.

Die 1:0-Führung nahmen die Sprockhöveler mit in die Pause, und nach dem Wechsel mussten sie dann erst einmal das eigene Tor verteidigen, weil Gütersloh nun auf den Ausgleich drängte. In der 48. Minute war aber TSG-Torwart Sven Möllerke zur Stelle und parierte reaktionsschnell am kurzen Pfosten.

Doch die Bemühungen der Ostwestfalen bekamen in der 55. Minute einen herben Dämpfer, als John Buceto die erste Chance der Gäste im zweiten Durchgang zum 2:0 nutzte. Danach fiel den Gastgebern nicht mehr allzu viel ein. Vor das Sprockhöveler Tor kamen sie eigentlich nur noch nach Standards. Doch die meisten der von Jannis Flaskamp hoch in den Strafraum getretenen Freistöße pflückte TSG-Torwart Sven Möllerke aus der Luft. Allerdings musste er auch ein paarmal nachfassen, doch größerer Schaden entstand nicht.

Gütersloh blieb in der Schlussphase harmlos. Der Wille war zwar zu erkennen, doch die Mittel reichten einfach nicht aus, um die TSG entscheidend unter Druck zu setzen. Und als die Gastgeber kurz vor Schluss ganz weit aufgerückt waren, setzten die Sprockhöveler noch einmal einen Konter. Xhino Kadiu erzielte das 3:0 und machte damit einen gelungenen Nachmittag in Ostwestfalen perfekt.