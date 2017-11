Am Sonntag besiegte die SpVg Schonnebeck den VfB Speldorf mit 1:0 (0:0) und baute die positive Serie weiter aus. Trainer und Kapitän kennen die Gründe für den Höhenflug.

Nach dem Tor gab es kein Halten mehr. Die gesamte Bank stürmte auf das Feld und feierte den Torschützen. Als Kapitän Markus Heppke in der 89. Minute durch ein Traumtor der Spielvereinigung drei Punkte beim Aufsteiger in Speldorf sicherte, brachen alle Dämme.

Doch auch ohne Heppkes Treffer hätten die Essener ihre Serie ausgebaut: Achtmal hintereinander wurden die Schwalben nicht besiegt. Kein Team der Oberliga Niederrhein weist aktuell eine bessere Serie vor.

Und doch hatte die Saison für den Vorjahres-Vizemeister eher holprig begonnen. Mit dem Verlust von Kapitän Matthias Bloch, der schweren Verletzung von Kai von der Gathen und dem sportlichen Stotter-Start samt Ausscheiden im Niederrheinpokal gegen Landesligist FSV Duisburg sahen viele die von Tönnies selbst prophezeite "schwierige Saison" bestätigt.

Doch in Essen ist man längst wieder in der Spur. "Die Mannschaft hat dieses Jahr etwas länger gebraucht, um in Form zu kommen als in den letzten Spielzeiten", sagt Tönnies zum verpatzten Saisonbeginn. "Nachdem wir aber wieder auf unser altbewährtes System umgestellt haben, läuft es wieder sehr gut", schätzt der Trainer die Entwicklung seiner Mannschaft ein.

Auch der Kapitän und Siegtorschütze sieht die Entwicklung ähnlich: "Wir waren meistens selber dran schuld, dass die Spiele negativ verlaufen sind. Mal war es die Einstellung, mal waren es andere Kleinigkeiten", meint Heppke. Die Pokal-Niederlage früh in der Saison sieht er dabei als "Dämpfer zur richtigen Zeit".

Der Ex-Profi sieht in der Spielanlage der Schwalbenträger aber noch einige Punkte, die verbessert werden können und in letzter Konsequenz auch müssen: "Zum einen natürlich die Effektivität vor dem Tor. Da müssen alle unsere Stürmer, die ohne Frage Qualität besitzen, den nächsten Schritt gehen. Zum anderen wäre es auch aufgrund der immer wieder auftretenden Ausfälle gut, wenn wir uns weitere Variationen in der Taktik aneignen", stellt der ehemalige Oberhausener fest.

Was für Schonnebeck dann noch geht, beurteilen Trainer und Kapitän mit gewohntem Understatement: "Die Liga ist sehr eng. Wir haben uns aber nach unten schon ein gutes Polster erspielt. Alles andere ist jetzt schon Zubrot", meint Tönnies. "Die Tabelle ist mir egal, die anderen Ergebnisse sind mir egal. Gewinnen wir die nächsten zwei Spiele, kann man mal rechnen. Vielleicht werden wir ja Zweiter, aber ich sehe uns auf jeden Fall in den Top-10", konkretisiert Heppke die Ambitionen etwas.