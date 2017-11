Am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann der ETB Schwarz-Weiß Essen souverän mit 3:0 (2:0) gegen TuRu Düsseldorf. Marvin Ellmann traf nach vier Spielen ohne Tor doppelt.

Die Partie Tabellenneunter gegen Tabellenachter versprach ein Spiel auf Augenhöhe zu werden. TuRu Düsseldorf konnte das Versprechen zu keinem Zeitpunkt halten. Von Beginn an war die Elf von Manfred Wöllper die aktivere und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an einem Heimerfolg aufkommen. Marvin Ellmann war es, der die Schwarz-Weißen vor einer enttäuschenden Kulisse von 195 Zuschauern mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte. "Der Sieg war extrem wichtig und es war auch schön für mich nach vier torlosen Spielen wieder zu treffen", sagte Ellmann nach der Partie.

Unsere Kabine ist wie eine kleine Oase. Was dort besprochen wird, bleibt dort und wird nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert Manfred Wölpper

Den Grund für die Leistungssteigerung nach dem mageren 1:1 gegen Krefeld-Fischeln unter der Woche sah der Stürmer in einem Gespräch vom Freitag: "Wir haben uns mit der Mannschaft zu einer Aussprache getroffen." Worum es in der Aussprache ging, wollten weder Ellmann noch ETB-Trainer Manfred Wölpper kommentieren. "Unsere Kabine ist wie eine kleine Oase. Was dort besprochen wird, bleibt dort und wird nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert."

Was auch immer angesprochen wurde, es scheint gefruchtet zu haben. Bereits nach 18 Minuten war es Ellmann, der nach einer starken Parade des Düsseldorfer Torwarts Björn Nowicki zum 1:0 abstaubte. "Das 1:0 war der Öffner. Wir haben in den Zonen gelauert, um dann blitzschnell umzuschalten", freute sich ETB-Trainer Wölpper.

Die Gäste aus Düsseldorf hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal auf das Tor von Keeper Ricardo Seifried geschossen. Das lag aber vor allem an dem starken Auftreten der Wölpper-Elf. Ganz routiniert ließen sie Ball und Gegner laufen, um nur sechs Minuten später in Form von Athanasios Tsourakis auf 2:0 zu erhöhen.

Erste Pause nach 43 Minuten beendet

Das war gleichzeitig der Spielstand nach 43 Minuten. Dann kam es durch einen Blitzschlag in unmittelbarer Nähe zur vorzeitigen Halbzeit. Nach der Pause konnte weiter gespielt werden. In der 51 Spielminute war es erneut Ellmann, der mit einem Schuss aus dem rechten Halbfeld für die Vorentscheidung sorgte. "Es ist ein verdienter Sieg für die Essener, sie waren in den Zweikämpfen viel besser als wir. Leider konnten wir nicht an unsere gute Leistung gegen Hiesfeld anknüpfen", ärgerte sich Joe Knochen, der die Mannschaft von TuRu seit der Beurlaubung von Cheftrainer Dennis Brinkmann interimsmäßig betreut.

Dass der Sieg für die Essener am Ende nicht sogar noch höher ausfiel, lag einzig und allein an Düsseldorfs überragendem Torwart Björn Nowicki. "Unsere Abwehrkette war schülerhaft. Es war ein gebrauchter Tag, an dem wir besser nicht aufgestanden wären", machte Knochen seinen Frust deutlich.

Dass Vensan Klicics Handelfmeter in der 80. Minute nur die Querlatte traf, war ein Sinnbild für die Leistung im gesamten Spiel der Düsseldorfer. Durch den Sieg rücken die Essener auf Rang sieben vor, während die Düsseldorfer auf Rang zehn abrutschen und immer mehr den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren.